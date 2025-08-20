 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BHP: UBS rehausse son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 10:22

(Zonebourse.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur BHP, UBS rehausse son objectif de cours de 1900 à 2000 pence, au lendemain de la publication par la compagnie minière anglo-australienne de ses résultats pour l'exercice 2024-25.

'BHP est le leader de sa catégorie sur le plan opérationnel et resserre la discipline en matière de capital en privilégiant les rendements aux actionnaires et en réduisant les dépenses d'investissement à moyen terme', reconnait le broker.

