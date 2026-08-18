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BHP salué pour un dividende généreux après un exercice porté par le cuivre
information fournie par AOF 18/08/2026 à 14:32
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(Zonebourse.com) - BHP gagne 1,1% vers 3 280 pence à Londres, à la suite d'une publication de résultats solides au titre de son exercice 2025-2026, nourrie en particulier par le dynamisme de son activité cuivre, qui permet au groupe de proposer une distribution à ses actionnaires plus généreuse que prévu, selon Oddo BHF.

BHP a dévoilé un profit attribuable en croissance de 9% à 9,8 MdsUSD au titre de son exercice 2025-2026, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en progression de 27% à 32,9 MdsUSD, soit une marge améliorée de six points à 59%, pour des revenus en croissance de 15% à 58,8 MdsUSD.

À titre de comparaison, sur le seul 2e semestre comptable, le profit attribuable a grimpé de 38% à 7 MdsUSD et l'EBITDA sous-jacent a progressé de 28% à près de 17,5 MdsUSD, des niveaux dépassant de respectivement 13% et 5% les pronostics d'Oddo BHF.

Selon la compagnie minière anglo-australienne, une forte performance opérationnelle et un contrôle rigoureux des coûts, combinés à des prix réalisés plus élevés, ont permis de dégager un profit attribuable sous-jacent en hausse de 30% à 13,2 MdsUSD sur l'exercice.

Des résultats portés par le cuivre

En particulier, son activité cuivre a généré un EBITDA sous-jacent annuel record de plus de 18 MdsUSD, représentant une marge de 70%. Pour la première fois, cette activité a ainsi représenté la majeure partie de l'EBITDA sous-jacent du groupe dans son ensemble.

"BHP est bien positionné pour l'avenir. Nous disposons d'importantes opportunités pour accroître encore la performance de nos actifs et d'une trajectoire de croissance claire", affirme le CEO Brandon Craig, qui se dit également déterminé à générer des rendements solides pour les actionnaires.

BHP a d'ailleurs décidé d'un dividende final de 5 MdsUSD, soit 0,99 USD par action pour le 2e semestre, un montant supérieur de 19% au consensus, d'après Oddo BHF. Ce dernier pointe aussi un ratio de distribution annuel de 72%, "bien au-delà du minimum de 50% prévu par sa politique de dividende".

Oddo BHF salue une "excellente exécution opérationnelle"

"Bien que de nombreux éléments aient déjà été dévoilés lors du point d'activité du 16 juillet, relatif au 4e trimestre, la publication des résultats annuels confirme une excellente exécution opérationnelle, en dépit des pressions persistantes sur les coûts", estime en conclusion le bureau d'études.

Oddo BHF met en avant la performance remarquable du cuivre, consolidant son statut de principal moteur de rentabilité, avec une contribution à l'EBITDA du groupe presque triplée en seulement trois ans. "Ce virage stratégique vers le cuivre distingue BHP de ses concurrents diversifiés tels que Rio et Glencore", juge l'analyste.

Oddo BHF maintient néanmoins son opinion "neutre" et son objectif de cours de 3 100 pence, "compte tenu d'une valorisation supérieure à celle de ses pairs et de perspectives de croissance moins attrayantes, la production de cuivre devant rester sous pression jusqu'au début des années 2030".

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 14:32:00.

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