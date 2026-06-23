BHP et Rio Tinto testent les camions de transport électriques de Caterpillar dans la région de Pilbara

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BHP BHP.AX et Rio Tinto RIO.AX RIO.L ont annoncé mardi qu'elles testaient les camions de transport à batterie CAT.N de Caterpillar dans la mine de minerai de fer de Jimblebar, exploitée par BHP en Australie-Occidentale, alors que ces géants miniers cherchent à réduire leurs émissions.

Voici quelques détails:

* Un premier essai de trois mois portant sur deux camions de transport électriques à batterie XE Early Learner de Caterpillar, mené dans la mine de fer de Jimblebar appartenant à BHP, a montré des "progrès significatifs", ont déclaré les entreprises.

* "L’ampleur et l’intensité des opérations dans la région de Pilbara en font un terrain d’essai idéal pour ces camions de transport", ont-elles ajouté.

* La prochaine phase de l’essai consistera à tester un système permettant de recharger les camions pendant leur fonctionnement, ce qui pourrait améliorer leur efficacité.

* Jimblebar accueille actuellement deux des sept camions de transport électriques à batterie "Early Learner" de Caterpillar actuellement testés à l’échelle mondiale, ont précisé les entreprises.