Bharti Airtel s'allie à IBM pour renforcer Airtel Cloud et accélérer l'IA d'entreprise
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 16:42
Les clients auront accès aux serveurs IBM Power11 'as-a-Service', tandis qu'Airtel étendra son réseau de zones de disponibilité en Inde de 4 à 10 et ouvrira deux nouvelles régions à Mumbai et Chennai.
Gopal Vittal, directeur général d'Airtel, souligne que ce partenariat 'ajoute des capacités substantielles pour répondre aux besoins des industries soumises à forte régulation'.De son côté, Rob Thomas, directeur commercial d'IBM, indique qu'il permettra 'd'accélérer la transformation numérique des entreprises indiennes à l'ère de l'IA'.
Valeurs associées
|280,835 USD
|NYSE
|+1,69%
A lire aussi
-
* PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite
-
Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite
-
Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer