Bezos affirme que Blue Origin devrait procéder à une introduction en bourse dans les années à venir

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Blue Origin devrait procéder à une introduction en bourse dans les années à venir, a déclaré mercredi son fondateur milliardaire, Jeff Bezos, après que l'entreprise spatiale a levé pour la première fois 10 milliards de dollars auprès d'investisseurs extérieurs lors d'un tour de table.

« Je pense qu'un jour, Blue Origin fera son entrée en bourse… Ce ne sera pas avant plusieurs années. Mais il serait probablement logique que Blue Origin devienne une société cotée à un moment donné », a déclaré M. Bezos dans l'émission « Special Report with Bret Baier » diffusée sur FOX News Channel.

Ces propos constituent à ce jour l’indication la plus claire donnée par Jeff Bezos quant à la possibilité d’une introduction en bourse de Blue Origin. Une éventuelle introduction en bourse permettrait aux investisseurs de prendre des participations dans une grande entreprise spatiale, dans un contexte de regain d’intérêt pour le secteur, même si son concurrent SpaceX

SPCX.O , qui a fait son entrée en bourse en juin, reste l’acteur dominant.

M. Bezos, qui a également fondé Amazon.com AMZN.O , a déclaré avoir personnellement investi 28 milliards de dollars dans Blue Origin depuis la création de la société en 2000.

Le Wall Street Journal a rapporté en septembre que la récente levée de fonds de Blue Origin valorisait l’entreprise à 140 milliards de dollars.

Fondée environ 18 mois avant SpaceX, la société d’Elon Musk, Blue Origin s’est largement appuyée sur Bezos pour son financement tout en décrochant des contrats de plusieurs milliards de dollars avec la Nasa et la Force spatiale américaine, notamment pour des travaux liés au programme lunaire Artemis.

Blue Origin vise à reprendre les lancements de New Glenn cette année après qu’une explosion sur la rampe de lancement lors d’un essai statique en mai a retardé ses efforts pour concurrencer SpaceX sur le marché des lancements commerciaux.

« En décembre de cette année, nous allons faire voler à nouveau ce véhicule », a déclaré Bezos.