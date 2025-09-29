Beyond Meat plonge suite au lancement de l'offre d'échange de dette convertible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O ont chuté de 26 % à 2,11 dollars lundi après que le fabricant de viande à base de plantes a lancé une offre d'échange de dette convertible

** Les actions de BYND ont plongé de 56,8 % à 1,23 $, un plus bas record ** La société cherche à échanger ses billets convertibles à 0 % d'un montant de 1,15 milliard de dollars échéant en 2027 contre de nouveaux billets PIK (payment-in-kind) convertibles à 7 % d'un montant pouvant atteindre 202,5 millions de dollars échéant en 2030, ainsi que 326 millions d'actions ordinaires, selon un document déposé lundi

** Le PIK signifie que BYND sera en mesure de payer les intérêts avec une dette supplémentaire plutôt qu'avec des liquidités; les billets PIK paieront des intérêts à un taux annuel de 9,50 %

** La société a déclaré qu'environ 47 % des détenteurs des billets 2027 ont déjà accepté l'offre d'échange

** Les autres créanciers ont jusqu'au 28 octobre pour accepter l'offre, tandis que ceux qui l'acceptent avant le 10 octobre recevront une prime, selon le document déposé **"L'offre d'échange vise à réduire de manière significative l'effet de levier et à étendre la maturité, deux résultats qui soutiennent de manière significative notre vision à long terme d'être la société mondiale de protéines végétales", a déclaré le directeur général Ethan Brown dans un communiqué. ** Le mois dernier, l'entreprise basée à El Segundo, en Californie, a enregistré une baisse de ses revenus et une perte plus importante que prévu, alors qu'elle continue à faire face à la faible demande des consommateurs américains et au scepticisme concernant le goût, la transformation et le prix

** Suite à cette opération de lundi, les actions ont baissé de 42 % depuis le début de l'année. L'action, qui avait une capitalisation boursière d'environ 220 millions de dollars vendredi, se négociait autour de 7 dollars il y a un an

** Sur les 9 analystes couvrant BYND, 6 recommandent de "vendre" ou de "fortement vendre", tandis que 3 recommandent de "conserver", et l'objectif de cours médian est de 2,42 $, selon les données de LSEG