Beyond Meat entraîne les traders dans une course effrénée, alors que le rallye s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O ont grimpé jusqu'à 112% le mercredi, mais ont terminé la séance légèrement dans le rouge alors que leur récente course vertigineuse s'essouffle

** L'action du fabricant de viande d'origine végétale en difficulté a grimpé jusqu'à 7,69 $, atteignant ses plus hauts niveaux depuis août 2024, étirant son rallye à près de 1 400 % depuis la clôture à 0,52 $ jeudi dernier

** Cependant, l'action a fait marche arrière pour chuter d'environ 28%, puis a rebondi pour clôturer en baisse de 1,1% à 3,58 dollars

** Dans les échanges prolongés, les actions de BYND ont baissé d'environ 20 % ** Ses actions fortement court-circuitées semblent être emportées par la dernière frénésie de "mème stock" alors que les traders de détail affluent

** BYND était l'action américaine la plus commandée par les clients de Fidelity le mercredi, avec un ratio achat/vente de 57%-43%, selon le site Internet de Fidelity

** Le volume des transactions a monté en flèche pour atteindre des niveaux record depuis l'entrée en bourse de BYND en 2019: environ 2 milliards d'actions ont changé de mains pour chacune des séances d'aujourd'hui et de mardi, après un volume de plus d'un milliard d'actions le lundi ** BYND a environ 398 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG, après sa récente offre d'échange de dette

** Les analystes de Wall Street ne sont pas impressionnés: 5 d'entre eux considèrent l'action BYND comme "vendue" ou "fortement vendue" et 3 la considèrent comme "conservée", avec un objectif médian de 2,42 $

** D'autres favoris de la vente au détail comme Krispy Kreme

DNUT.O , GoPro GPRO.O et 1-800-Flowers.com FLWS.O ont également connu des fluctuations importantes le mercredi. DNUT et GPRO ont gagné environ 9 % et 5 %, respectivement, tandis que FLWS a finalement perdu environ 15 % sur la séance