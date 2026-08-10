Beyoncé rachète la participation de LVMH dans la marque de whisky SirDavis

La chanteuse américaine Beyonce a acquis le contrôle total de la marque de whisky SirDavis après que LVMH LVMH.PA lui a cédé sa participation, a annoncé le groupe de luxe français lundi, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans la presse spécialisée.

LVMH n'a pas souhaité fournir davantage de détails concernant cette transaction.

Le propriétaire de Louis Vuitton et Beyonce avaient créé la coentreprise de whisky SirDavis en 2024, à un moment où de nombreux partenariats entre des maisons de mode et des célébrités étaient noués.

Jay-Z, rappeur et mari de la star, avait également conclu un accord avec LVMH pour l'acquisition de la marque de champagne Armand de Brignac.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; Version française Rihab Latrache ; edité par Benoit Van Overstraeten)