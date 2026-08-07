Better Home & Finance recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le troisième trimestre

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7 août - ** Les actions de Better Home & Finance ( BETR.O ), société spécialisée dans les prêts hypothécaires et les crédits immobiliers, reculent de 6,9 % à 15,50 dollars en pré-ouverture ** Jeudi en fin de journée, BETR a annoncé que son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre serait inférieur aux estimations de Wall Street, alors que la société se concentre davantage sur les opportunités de partenariat et l'accélération de la croissance de son activité de lignes de crédit hypothécaire (HELOC)

** Une ligne de crédit hypothécaire (HELOC) permet aux consommateurs d’emprunter pour financer des dépenses importantes en utilisant la valeur nette de leur logement en garantie

** « Même si nous nous attendons à ce que les investisseurs soient déçus par ces perspectives modérées, nous pensons qu’il s’agit de la bonne décision à long terme, car elle permettra de réduire la sensibilité aux taux d’intérêt, d’optimiser l’efficacité organisationnelle et de limiter les dépenses importantes liées à l’acquisition de clients », déclare Kyle Peterson, analyste chez Needham

** Six des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et une seule « conserver »; objectif de cours médian: 35 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action BETR affichait une baisse de 48,9 % depuis le début de l’année