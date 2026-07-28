BetMGM revoit ses prévisions à la baisse face à l'intensification de la concurrence sur le marché des pronostics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

L'opérateur américain de jeux d'argent en ligne BetMGM a revu à la baisse mardi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année et a repoussé son objectif d'atteindre 500 millions de dollars de bénéfice, alors que la concurrence des plateformes de marchés prédictifs s'intensifie.

Les opérateurs de paris sportifs agréés aux États-Unis subissent une pression croissante de la part de plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi, tandis que FanDuel, DraftKings et Fanatics ont lancé des produits similaires, ce qui augmente les coûts d’acquisition de clients et menace leurs parts de marché dans le secteur des paris sportifs.

La société, une coentreprise entre Entain ENT.L (propriétaire de Ladbrokes) et MGM Resorts MGM.N , basée aux États-Unis, s'attend à ce que son chiffre d'affaires net annuel et son bénéfice de base ajusté se situent dans la partie basse de ses fourchettesprévisionnelles, respectivement comprises entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars et entre 300 et 350 millions de dollars.

BetMGM a également indiqué qu’elle ne prévoyait plus d’atteindre son objectif de bénéfice de base ajusté de 500 millions de dollars d’ici 2027, invoquant un environnement plus concurrentiel et la complexité réglementaire découlant de l’essor des plateformes de marchés prédictifs.

À 11 h 20 GMT, l'action Entain affichait une légère baisse.