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BetMGM prévoit des résultats proches de la fourchette basse des prévisions pour 2026
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 13:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de jeux d'argent en ligne BetMGM a annoncé mardi que ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel se situaient dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle et a averti que son objectif de bénéfice de 500 millions de dollars mettrait plus de temps à être atteint, en raison de l'intensification de la concurrence exercée par les plateformes de marchés prédictifs.

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