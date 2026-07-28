BetMGM prévoit des résultats proches de la fourchette basse des prévisions pour 2026

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L'opérateur américain de jeux d'argent en ligne BetMGM a annoncé mardi que ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel se situaient dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle et a averti que son objectif de bénéfice de 500 millions de dollars mettrait plus de temps à être atteint, en raison de l'intensification de la concurrence exercée par les plateformes de marchés prédictifs.