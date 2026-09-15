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Beta Bionics, fabricant de dispositifs pour le diabète, recule suite à son projet d'offre d'actions de 125 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 22:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Le titre BBNX.O du fabricant de dispositifs d'administration d'insuline Beta Bionics a reculé de 6,1 % après la clôture, à 18,05 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société BBNX, basée à Irvine, en Californie, annonce une offre d'actions de 125 millions de dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour couvrir les coûts liés à la commercialisation de Mint, à l’extension de ses sites de production, à la R&D et au développement clinique, entre autres

** JP Morgan, Piper Sandler, Wells Fargo et Leerink sont les co-chefs de file de l'opération

** L'action BBNX a clôturé en hausse de 14,9 % à 19,23 dollars mardi, réduisant ainsi sa perte depuis le début de l'année à environ 37 %

** La société a annoncé tôt lundi que la FDA américaine avait autorisé Mint, sa pompe sous forme de patch révolutionnaire, et qu’elle prévoyait de la commercialiser au premier trimestre 2027

** Lundi matin également, Senseonics SENS.O a annoncé un partenariat visant à intégrer son système de surveillance continue du glucose (CGM) Eversense 365 au système "iLet Bionic Pancreas" de BBNX

** BBNX compte environ 45 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 865 millions de dollars; la société est entrée en bourse en janvier 2025 lors d’une introduction en bourse à un prix de 17 dollars

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 22 dollars, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 22:49:32.

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