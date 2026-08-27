Best Buy revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une demande soutenue dans le secteur de l'électronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Best Buy BBY.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande soutenue en matière de mises à niveau et de remplacements technologiques, malgré la prudence des consommateurs dans leurs dépenses.

Le premier distributeur américain de produits électroniques a déclaré jeudi qu'il tablait désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 42,3 et 42,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 41,2 à 42,1 milliards de dollars.