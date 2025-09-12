Best Buy retrouve de l'élan après sa grande correction
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 15:17
Une séquence en trois actes
Le parcours récent de Best Buy illustre une alternance marquée entre poussées haussières et phases de repli. Après un sommet intermédiaire vers 78 USD en mars 2024, le titre a poursuivi son ascension jusqu'à un pic majeur à 97 USD en septembre de la même année. La rupture de tendance qui a suivi a ouvert une correction profonde, ramenant l'action sur un plancher à 54,24 USD en avril 2025.
Une reprise progressive et structurée
Depuis ce point bas, les cours remontent de manière ordonnée. Les investisseurs ont validé une série de creux ascendants dans la zone des 63-66 USD et des sommets de plus en plus hauts, jusqu'à 78,54 USD fin août, confirmés début septembre. Cette construction technique soutient l'idée d'un flux acheteur encore actif, avec le titre désormais au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours.
Des niveaux techniques clés à surveiller
La zone de support immédiat se situe à 71,63 USD, seuil dont la préservation conditionne la poursuite du redressement. En cas de maintien, l'action dispose d'un potentiel de franchissement de la résistance à 83,78 USD, seuil critique pour relancer une impulsion haussière plus large. À l'inverse, une rupture sous 71,63 USD invaliderait le scénario actuel et remettrait en question la dynamique de reprise.
