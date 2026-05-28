Best Buy prévoit des ventes en hausse grâce à l'essor de la demande pour les appareils dotés d'IA ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes à périmètre constant progressent de 2 % et le bénéfice par action, à 1,28 $, dépasse les prévisions

* Le futur directeur général Bonfig se concentre sur la publicité, la place de marché et les médias de détail

* Le distributeur maintient ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2027

* Le cours de l'action progresse de 18 %

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7, d'informations contextuelles au paragraphe 14, mise à jour des cours de l'action et ajout d'un graphique) par Savyata Mishra

Best Buy BBY.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, après avoir dépassé les attentes trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les smartphones et les consoles de jeux équipés d'IA , ainsi qu'à la croissance de ses canaux publicitaires et de sa place de marché.

Les actions du distributeur américain d'électronique ont bondi de 18 %. Elles ont reculé d'environ 10 % au cours des 12 derniers mois.

Best Buy mise davantage sur des catégories en forte croissance telles que les lunettes IA, les imprimantes 3D et les objets de collection, tout en poursuivant ses partenariats avec des entreprises comme OpenAI et Google pour tirer parti des innovations technologiques, a déclaré la société.

Les ventes du mois de mai ont progressé à un rythme à un chiffre élevé, mais devraient ralentir à environ 1 % au cours du trimestre actuel, après le lancement très réussi de la Nintendo Switch 2 l'année dernière. Ces perspectives restent toutefois supérieures aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une baisse de 0,4 %.

Les consommateurs restent sélectifs dans leurs achats de produits haut de gamme en raison des inquiétudes liées à la hausse des coûts du carburant, mais sont toujours disposés à dépenser pour des produits plus chers motivés par des besoins de remplacement ou de nouvelles technologies.

Les dirigeants “ont dissipé toute inquiétude concernant l'approvisionnement en stocks ” liée à la pénurie de puces mémoire, ont déclaré les analystes de Citi dans une note, après avoir anticipé les importations au cours du trimestre, alors qu'une pénurie mondiale liée à la hausse de la demande induite par l'IA a fait grimper les prix des composants .

“À ce stade, nous ne voyons aucun signe de contraintes significatives sur l'approvisionnement en stocks pour le reste de l'exercice 2027”, a déclaré le directeur financier Matt Bilunas lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La société s'attend à ce que les hausses de prix des produits qui en résultent n'aient qu'un impact limité sur la demande au cours du trimestre actuel, les clients ajustant leurs achats à travers les différentes gammes de prix pour rester dans les limites de leur budget.

ORIENTATION VERS DES ACTIVITÉS À MARGE PLUS ÉLEVÉE

Bonfig, qui succédera en novembre à l'actuelle directrice générale Corie Barry, a présenté ses projets visant à recentrer l'entreprise sur ses plateformes de vente au détail, de médias et de technologie, à étendre sa portée grâce à des offres sur les places de marché et à améliorer l'expérience client.

Les 12 prochains mois pourraient s’avérer propices aux mises à niveau matérielles basées sur l’IA, à mesure que les PC dotés d’IA de première génération verront leur prix baisser, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

La veille, HP a déclaré que les livraisons de PC IA augmentaient rapidement, représentant désormais 44 % de ses livraisons totales de PC au deuxième trimestre, soit une hausse significative par rapport aux plus de 35 % enregistrés au trimestre précédent.

Le distributeur a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2027, tablant sur un chiffre d'affaires comparable compris entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %, avec un bénéfice par action ajusté compris entre 6,30 et 6,60 dollars.

Les ventes comparables ont augmenté de 2 % au cours du trimestre clos le 3 mai, rebondissant après une baisse de 0,7 % un an plus tôt et dépassant les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 1 %, selon les données compilées par LSEG.

Best Buy a annoncé un bénéfice de 1,28 $ par action, contre 1,15 $ par action il y a un an, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,23 $ par action.