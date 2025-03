Best Buy: parfaite stabilité annuelle du BPA ajusté information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Best Buy publie un chiffre d'affaires de 41,5 milliards de dollars au titre de son exercice fiscal 2025 - soit la période de 52 semaines s'achevant le 1er février 2025 - en baisse d'un peu plus de 4% par rapport au précédent exercice (43,4 milliards de dollars).



Pour l'exercice 2025, l'EBIT ajusté de Best Buy ressort à 4,2% du CA, contre 4,1% un an plus tôt.

Le BPA ajusté est stable, s'établissant à 6,37$, tout comme lors de l'exercice fiscal 2024.



' Nous sommes fiers de notre exécution et de la dynamique que nous avons instaurée lors de l'exercice 2025 ', a commenté Corie Barry, directrice générale de Best Buy. Barry. ' Nous sommes enthousiastes à l'idée de capitaliser sur cette dynamique pour concrétiser notre stratégie pour l'exercice 2026'.



Dans ce contexte, Best Buy cible pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 41,4 milliards et 42,2 milliards de dollars, soit une croissance des ventes comparables de 0,0 % à 2,0 % et un bénéfice par action dilué ajusté entre 6,2 et 6,6 dollars.





