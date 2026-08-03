Best Buy nomme une vétérane du secteur au poste de directrice financière

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Best Buy BBY.N a annoncé lundi la nomination d'Anne Bramman au poste de directrice financière, à compter du 19 août, alors que le distributeur d'électronique grand public traverse une période de transition à la tête de l'entreprise.

Voici plus de détails:

* Mme Bramman succède à Matt Bilunas; Best Buy avait annoncé en juin que M. Bilunas quitterait ses fonctions de directeur financier.

* Elle apporte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier et occupait jusqu’à récemment le poste de directrice financière chez Circana, une société spécialisée dans les études de marché et l’analyse des données de consommation.

* Mme Bramman est appelée à rejoindre une nouvelle équipe de direction sous la houlette de Jason Bonfig, qui succédera à l’actuelle directrice générale Corie Barry .

* Best Buy, qui exploite plus de 1 000 magasins à travers l’Amérique du Nord, s’efforce de relancer sa croissance en développant ses ventes en ligne, ses services et ses activités publicitaires, alors que la concurrence s’intensifie dans le secteur.

* La société a dépassé les prévisions des analystes pour le trimestre clos le 3 mai, grâce à une demande soutenue pour les smartphones et les consoles de jeux dotés d’intelligence artificielle, ainsi qu’à la croissance de ses canaux publicitaires et de sa place de marché. Elle prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street .