Best Buy maintient ses prévisions annuelles sur fond d'inquiétudes concernant les tarifs douaniers ; les actions chutent

Les ventes et les bénéfices trimestriels dépassent les estimations

Le lancement de la Nintendo Switch 2 stimule les ventes de Best Buy

Les stratégies d'atténuation de l'entreprise réduisent l'impact des tarifs douaniers

La Maison Blanche est ouverte aux commentaires sur l'impact des tarifs douaniers, selon la directrice générale

Best Buy BBY.N a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations, alors qu'il s'attend à une incertitude induite par les tarifs douaniers au second semestre de l'année.

Les actions du premier distributeur américain de produits électroniques ont chuté de 5,7 % dans les échanges matinaux, les investisseurs se concentrant sur l'impact probable sur les marges de l'entreprise en raison de l'augmentation des droits de douane sur les importations américaines.

Plusieurs détaillants, dont Best Buy, ont dû augmenter les prix de certains produits pour absorber l'impact de ces taxes élevées. Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que les hausses de prix étaient inférieures au taux global des droits de douane, grâce à leurs stratégies d'atténuation.

Best Buy, qui s'approvisionne principalement en Chine, s'est également efforcé de diversifier sa chaîne d'approvisionnement et d'acheter davantage de produits auprès d'un plus petit nombre de partenaires afin de négocier de meilleures conditions, dans le but de contrer la hausse des coûts.

Dans le même temps, les ventes de l'entreprise ont connu des difficultés au cours des trois dernières années, les consommateurs sensibles aux prix ayant remis à plus tard leurs achats importants.

Corie Barry, directrice générale de l'entreprise, a déclaré que les clients étaient devenus plus attentifs aux bonnes affaires et attendaient des événements tels que le "Black Friday" et les promotions pour la rentrée scolaire, même si les dépenses sont restées stables.

"Les achats importants sont abordés avec plus de prudence, bien que les consommateurs continuent de dépenser pour des technologies coûteuses lorsqu'il y a un besoin clair ou une innovation", a déclaré Mme Barry lors d'une conférence de presse après la publication des résultats.

Lors d'une conférence de presse avec des journalistes, Mme Barry a déclaré que la Maison Blanche avait été ouverte aux commentaires des entreprises américaines sur l'impact des droits de douane.

Les fortes ventes de consoles de jeu Nintendo Switch 2, lancées en juin, et la hausse de la demande d'ordinateurs portables et de téléphones mobiles dotés d'intelligence artificielle ont permis d'inverser la tendance à la baisse des ventes au cours du trimestre.

"Les tarifs douaniers et le recul des catégories discrétionnaires à gros prix restent un frein, et contrairement aux détaillants de marchandises générales (), Best Buy a des catégories de repli limitées pour absorber cette pression", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

Les ventes comparables pour le trimestre clos le 2 août ont augmenté de 1,6 %, la plus forte hausse en trois ans. Les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 0,52 %, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, l'entreprise a gagné 1,28 $ par action, par rapport aux estimations de 1,21 $ par action.

Pour l'exercice 2026, l'entreprise prévoit des ventes comparables comprises entre une baisse et une hausse de 1 % et un bénéfice ajusté compris entre 6,15 et 6,30 dollars par action.