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Best Buy en hausse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** Les actions du distributeur d'électronique Best Buy BBY.N ont grimpé jusqu'à 14,6 % pour atteindre 73,99 $

** Le titreest en passe de connaître sa meilleure journée depuis plus de six ans, si les gains se maintiennent

** La société prévoit des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre, après avoir dépassé les estimations du premier trimestre grâce à une demande soutenue pour les ordinateurs portables et les smartphones, ainsi qu'à la croissance de ses canaux publicitaires et de sa place de marché

** La société prévoit une hausse de 1 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,4 % - données compilées par LSEG

** Affiche une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires comparable au premier trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur environ 1 %

** Bénéfice par action ajusté de 1,28 $ au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,23 $ par action

** Maintient ses prévisions annuelles de ventes comparables dans une fourchette allant d'une baisse de 1 % à une hausse de 1 %, avec un bénéfice par action ajusté compris entre 6,30 $ et 6,60 $

** Annonce le départ de la directrice générale Corie Barry à la fin du mois d'octobre, qui sera remplacée par Jason Bonfig

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 4 % depuis le début de l'année

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