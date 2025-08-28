Best Buy dépasse ses estimations trimestrielles grâce aux ventes de Nintendo Switch et à la demande de technologies d'IA

*

Maintient des prévisions annuelles malgré de fortes ventes au deuxième trimestre

*

Le lancement de la Nintendo Switch 2 stimule les ventes de Best Buy

*

Les stratégies d'atténuation de l'entreprise atténuent l'impact des tarifs douaniers

*

La Maison Blanche est ouverte aux commentaires sur l'impact des tarifs douaniers, déclare la directrice générale

par Savyata Mishra

Best Buy BBY.N a dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du deuxième trimestre jeudi, grâce à de fortes ventes de consoles de jeux Nintendo Switch et à une hausse de la demande d'ordinateurs et de téléphones portables alimentés par l'intelligence artificielle.

Toutefois, le premier distributeur américain de produits électroniques a maintenu ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, citant l'incertitude induite par les tarifs douaniers au second semestre de l'année.

L'entreprise, qui a dû faire face à une baisse de ses ventes au cours des trois dernières années, a bénéficié du lancement en juin de la Switch 2, qui a fait l'objet d'un grand nombre de précommandes dans ses magasins physiques et en ligne.

La directrice générale Corie Barry a déclaré que la dynamique des ventes s'est poursuivie en août, car les dépenses sont restées résilientes, bien que les clients soient devenus plus axés sur les offres et attendent des événements commerciaux tels que le Black Friday et les promotions pour la rentrée scolaire.

"Les achats importants sont abordés avec plus de prudence, bien que les consommateurs continuent de dépenser pour des technologies coûteuses lorsqu'il y a un besoin clair ou une innovation", a déclaré Mme Barry lors d'une conférence de presse après la publication des résultats.

Lors d'une conférence de presse avec des journalistes, Mme Barry a déclaré que la Maison-Blanche avait été ouverte aux commentaires des entreprises américaines sur l'impact des droits de douane.

Best Buy, qui s'approvisionne principalement en Chine, cherche à atténuer l'impact des droits de douane en augmentant les prix de certains articles.

"Les tarifs douaniers et le recul des catégories discrétionnaires à gros prix restent un frein, et contrairement aux détaillants de marchandises générales, Best Buy dispose de catégories de repli limitées pour absorber cette pression", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré jeudi que les hausses de prix étaient inférieures au taux global des tarifs douaniers, grâce à des stratégies d'atténuation telles que la transactions des coûts des fournisseurs.

Les ventes comparables pour le trimestre qui s'est achevé le 2 août ont augmenté de 1,6 %, soit la plus forte hausse en trois ans. Les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 0,52 %, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, l'entreprise a gagné 1,28 $ par action, par rapport aux estimations de 1,21 $ par action.

Pour l'exercice 2026, l'entreprise prévoit des ventes comparables comprises entre une baisse et une hausse de 1 % et un bénéfice ajusté compris entre 6,15 et 6,30 dollars par action.