 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

François Ruffin demande la démission d'Emmanuel Macron
information fournie par AFP 30/08/2025 à 19:23

Le député François Ruffin lors d'un meeting de gauche à l'Espace André Malraux, à Châteaudun, le 30 août 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le député François Ruffin lors d'un meeting de gauche à l'Espace André Malraux, à Châteaudun, le 30 août 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le député François Ruffin (ex-LFI) a réclamé samedi la démission d'Emmanuel Macron, "dernier verrou" à "un changement d'orientation de politique dans le pays", à l'issue d'un meeting commun avec les Unitaires organisé à Châteaudun (Eure-et-Loir).

"Avant même de parler de coalition", la "grande question c'est: qui doit payer? pour ce chaos budgétaire et politique", a lancé François Ruffin. "Les retraités, les salariés, les malades de longue durée ou les grands PDG et les rentiers ?".

Face à "l'impasse budgétaire", M. Macron "a perdu toute légitimité et le premier à devoir remettre son mandat en jeu, c'est lui". Il est le "dernier verrou", a-t-il indiqué.

"J'appuierai toute personne qui épousera cette autre direction: demander de faire les efforts à ceux qui ont les poches pleines" et trouver "une autre direction".

"Notre grande affaire, c'est d'ouvrir un horizon, une espérance pour la France", a martelé M. Ruffin. "Notre grande affaire, ce n'est pas de faire détester tel ministre, ce n'est pas de faire détester la police, ce n'est pas de faire détester le Parti socialiste", mais "de nous faire aimer".

Face au "spectre d'une dissolution" après l'annonce du Premier ministre François Bayrou de se soumettre à un vote de confiance le 8 septembre, François Ruffin, député de la Somme, a assuré être "prêt", "motivé" et avoir un "plan" en cas de dissolution.

M. Bayrou "met sa tête sur le billot et en même temps nous demande de la pitié", a fustigé celui qui avec son nouveau mouvement Debout!, déclinaison nationale de son micro-parti Picardie Debout, ne cache pas son envie de se présenter à la présidentielle.

"Il y a une tension qui est naissante, possible, entre l'orientation du Rassemblement national et les intérêts de son électorat populaire", a-t-il en outre ajouté à la tribune, ajoutant avoir "des arguments qu'on peut tenir qui sont très concrets".

Samedi, François Ruffin était accompagné lors de cette rentrée politique commune de L'Après (le parti des ex-Insoumis) et de Générations, fondé par Benoît Hamon. Clémentine Autain, Lucie Castets ou l'ancien ministre de l'Education nationale Benoît Hamon étaient notamment présents, avec l'unité comme volonté commune, soutenue par 2.500 militants présents.

Budget France
Emmanuel Macron
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 20:10

    Les c..s ça ose tout , c'est même à ça qu'on les reconnait ( M.Audiard ) C'est bien le portrait de la clique LFI . ! Castet est donc le bon "casting" !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank