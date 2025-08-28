Best Buy dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur d'électronique Best Buy

BBY.N a affiché jeudi une hausse surprise de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à de fortes ventes en ligne et à une augmentation de la demande d'ordinateurs, de téléphones portables et d'autres appareils alimentés par l'intelligence artificielle. Les ventes comparables pour le trimestre clos le 2 août ont augmenté de 1,6 %, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 0,52 %, selon les données compilées par LSEG.