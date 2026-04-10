Bessent et Powell mettent en garde les directeurs généraux des banques contre les risques du modèle d'Anthropic, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont convoqué une réunion urgente avec les dirigeants des banques mardi pour les mettre en garde contre les cyber-risques soulevés par le dernier modèle d'IA d'Anthropic, a rapporté Bloomberg News, citant des sources.

La réunion , qui s'est tenue au département du Trésor à Washington, visait à s'assurer que les banques sont conscientes des risques potentiels posés par le modèle Mythos d'Anthropic et d'autres modèles similaires, et qu'elles prennent des mesures pour défendre leurs systèmes, selon le rapport publié jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.