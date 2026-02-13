Bessent estime que le Congrès devrait adopter un projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies au printemps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré vendredi qu'il était important que le Congrès adopte un projet de loi visant à créer des règles fédérales pour les actifs numériques et qu'il le dépose sur le bureau du président Donald Trump pour qu'il le signe au printemps.

Interrogé sur CNBC sur le statut du projet de loi sur les crypto-monnaies dans le contexte d'une récente liquidation du secteur, M. Bessent a déclaré que le projet de loi, connu sous le nom de "Clarity Act", apporterait "un grand réconfort au marché" en cette période de grande volatilité.

Il a ajouté que les sociétés de crypto-monnaies ont tenté de bloquer la législation, mais qu'il existe un groupe bipartisan de législateurs qui veulent la faire adopter. Cette coalition pourrait s'effondrer si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants en novembre, a déclaré M. Bessent.