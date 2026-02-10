Bessent déclare que des hauts fonctionnaires du Trésor se sont rendus en Chine la semaine dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des citations et des éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 7)

De hauts responsables du Trésor américain se sont rendus en Chine la semaine dernière "pour renforcer les canaux de communication" entre Washington et Pékin, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Les fonctionnaires des deux plus grandes économies du monde ont discuté des préparatifs de la prochaine réunion de haut niveau entre M. Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng, a déclaré M. Bessent dans un message sur X.

"Nous nous réjouissons de la poursuite d'un engagement constructif entre les deux parties et du maintien de notre dynamique positive au cours des prochaines semaines, à l'approche de notre prochain entretien en tête-à-tête", a-t-il déclaré dans ce message.

Le Trésor n'a pas commenté dans l'immédiat la date et le lieu de la rencontre entre M. Bessent et M. He. Une telle rencontre aurait probablement lieu dans les semaines à venir, contribuant à préparer le terrain pour une visite du président américain Donald Trump en Chine en avril. Bessent et le représentant américain au commerce Jamieson Greer se sont entretenus par téléphone avec He en décembre , et les deux parties ont convenu de promouvoir le développement stable des relations commerciales et économiques bilatérales, a rapporté l'agence de presse officielle chinoise Xinhua à l'époque.

Bessent a rencontré He pour la dernière fois en Malaisie en octobre, lorsque les deux parties ont discuté d'un accord-cadre en vertu duquel Pékin a accepté de reporter les contrôles à l'exportation sur les fournitures de terres rares et Washington a renoncé à imposer des droits de douane de 100 % sur les marchandises chinoises. Le secrétaire américain au Trésor a déclaré ces dernières semaines que la Chine était en bonne voie pour respecter ses engagements dans le cadre d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, notamment l'achat de 12 millions de tonnes de soja américain d'ici la fin du mois de février.