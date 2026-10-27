Besi finalise son rachat d'actions de 60 millions d'euros et en lance un nouveau

Besi a bouclé son programme de rachat d'actions de 60 millions d'euros. Au total, le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs a acquis 320 648 actions à un cours moyen de 187,12 euros par titre.

Dans la foulée, le groupe a officialisé le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros, prenant effet le 27 octobre 2026. L'opération a pour double objectif la réduction générale de son capital et la compensation de la dilution liée aux plans d'actionnariat salarié.

Financé sur la trésorerie disponible de l'entreprise, ce programme doit s'échelonner jusqu'en octobre 2027. A ce jour, Besi dispose de l'autorisation d'acquérir jusqu'à 10% de ses actions émises (soit environ 8,1 millions de titres) jusqu'au 23 octobre 2027.