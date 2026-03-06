 Aller au contenu principal
BESI chute après la publication d'un article de presse selon lequel les règles relatives à l'épaisseur des puces HBM pourraient être assouplies
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 10:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de BE Semiconductor Industries (Besi)

BESI.AS ont chuté de 8,7 % après que ZDNet Korea a rapporté que le JEDEC, le groupe industriel qui fixe les normes des puces, discutait de règles d'épaisseur moins strictes pour la prochaine génération de puces de mémoire à large bande passante (HBM)

** Les puces HBM sont le principal type de puces mémoire utilisées dans les accélérateurs d'intelligence artificielle

** Les actions de Besi sont en passe de connaître leur plus forte chute en une seule journée depuis octobre 2024 si les pertes se maintiennent

** Selon les médias, les participants du JEDEC discutent de normes d'épaisseur de 825-900 micromètres ou plus pour les produits HBM de la prochaine génération au-delà de HBM4, contre 775 micromètres pour HBM4

** Cela pourrait potentiellement réduire la demande de collage hybride, qui est une technologie permettant de réduire les empilements HBM élevés", a déclaré l'analyste Trion Reid de Berenberg dans un courrier électronique

** Les principaux fabricants de puces HBM sont Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O , au service de clients tels que Nvidia NVDA.O .

** Les puces HBM sont actuellement fabriquées principalement par compression thermique, tandis que les investisseurs de BESI parient sur l'adoption future de la technologie de collage hybride de l'entreprise

