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Bertrand Prince quitte Arkéa AM
information fournie par Agefi Asset Management 01/05/2026 à 08:15

Bertrand Prince a annoncé sur LinkedIn qu’il avait quitté Arkéa Asset Management le 20 avril. Le gérant obligataire pilotait les fonds Schelcher Short Term et Schelcher Optimal Income (avec Gauthier Le Bras sur ce dernier). « Je m’engage désormais vers une nouvelle aventure, mais je quitte des personnes de qualité, que j’ai côtoyées et appréciées pendant des années », écrit Bertrand Prince.

Bertrand Prince avait rejoint Schelcher Prince Gestion, fusionné récemment avec Federal Finance Gestion dans Arkéa AM, en juillet 2004. Il avait d’abord travaillé comme RCCI avant de devenir analyste crédit high yield en 2007, puis gérant obligataire en 2011.

Il s’agit d’un départ supplémentaire dans l’ex-équipe Schelcher Prince Gestion, qui a vu partir, depuis la fusion en janvier 2025, Frédéric Salomon, Hubert Lemoine, Stéphane Dumas et Adil Amor. La société a néanmoins réalisé une forte collecte en 2025.

Laurence Marchal

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