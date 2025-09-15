 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berry Corp. bénéficie d'un accord de rachat de 717 millions de dollars avec California Resources
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du producteur américain de pétrole énergétique Berry Corp BRY.O augmentent d'environ 16 % à 3,82 $

** California Resources CRC.N a déclaré qu'elle achèterait BRY dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la cible à environ 717 millions de dollars, y compris la dette

** Les actions de CRC augmentent de 1,5 % à 53,77 $

** Les actionnaires de BRY recevront 0,0718 action CRC pour chaque action détenue, ce qui représente une prime de 15 % par rapport à la clôture de vendredi

** Le ratio d'échange évalue Berry à 3,806 $ par action, ce qui donne à l'opération une valeur nette d'environ 295 millions de dollars, selon les calculs de Reuters

** Au 30 juin, la dette à long terme de Berry s'élevait à 364,6 millions de dollars

** Les actionnaires de CRC détiendront environ 94 % de la société combinée, une fois l'opération achevée, ce qui devrait se faire au premier trimestre 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, BRY a baissé de 7,1 % depuis le début de l'année et CRC a augmenté de 3,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BERRY
3,9850 USD NASDAQ +20,39%
CALIFORNIA RES
55,660 USD NYSE +4,96%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,60 USD Ice Europ +1,08%
Pétrole WTI
63,42 USD Ice Europ +1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

