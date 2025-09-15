Berry Corp. bénéficie d'un accord de rachat de 717 millions de dollars avec California Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du producteur américain de pétrole énergétique Berry Corp BRY.O augmentent d'environ 16 % à 3,82 $

** California Resources CRC.N a déclaré qu'elle achèterait BRY dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la cible à environ 717 millions de dollars, y compris la dette

** Les actions de CRC augmentent de 1,5 % à 53,77 $

** Les actionnaires de BRY recevront 0,0718 action CRC pour chaque action détenue, ce qui représente une prime de 15 % par rapport à la clôture de vendredi

** Le ratio d'échange évalue Berry à 3,806 $ par action, ce qui donne à l'opération une valeur nette d'environ 295 millions de dollars, selon les calculs de Reuters

** Au 30 juin, la dette à long terme de Berry s'élevait à 364,6 millions de dollars

** Les actionnaires de CRC détiendront environ 94 % de la société combinée, une fois l'opération achevée, ce qui devrait se faire au premier trimestre 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, BRY a baissé de 7,1 % depuis le début de l'année et CRC a augmenté de 3,7 % depuis le début de l'année