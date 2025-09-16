Bernstein revoit à la hausse le PT de Hilton, citant la résistance de la croissance des redevances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Bernstein relève les prévisions de Hilton Worldwide HLT.N de 261 $ à 288 $, soit une prime de 6,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la note à "performance de marché"

** L'entreprise de courtage estime que l'action HLT s'est distinguée cette année parmi ses pairs de l'hôtellerie, malgré sa plus forte exposition au marché américain et son intérêt limité pour le luxe

** La surperformance de l'entreprise reflète une croissance régulière des revenus de redevances, des rendements en espèces plus élevés et un modèle d'entreprise qui s'appuie sur une expansion défensive grâce à l'ajout de nouvelles unités

** Les actions de l'entreprise ont légèrement augmenté de 0,4 % à 272 $ dans les premiers échanges

** 11 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver"; leur estimation médiane est de 274 $ - données compilées par le LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 10,1 % depuis le début de l'année