Bernstein relève son opinion sur Kering à "performance en ligne"
Une approche plus "neutre"
Contrairement à ce que le bureau d'études pensait au départ, Kering ne semble pas prêt à vendre ses petites marques qui marchent le moins bien ( McQueen par exemple), mais apparaît plutôt décidé à les redimensionner et à les redresser en interne, fait-il valoir.
A ce titre, les changements à l'oeuvre chez Gucci, Bottega Veneta et Saint Laurent semblent davantage s'inscrire dans le cadre d'évolutions progressives plutôt que de transformations radicales, comme l'illustrent les débuts mitigés de Demna chez Gucci, qui n'ont pas été accueillis avec un succès fracassant, mais qui constituent un pas dans la bonne direction, poursuit-il.
Grâce des avancées allant dans la bonne voie
L'analyste rappelle que les premiers retours des professionnels sur le dernier défilé Gucci sont partagés et que les commentaires sur les réseaux sociaux se révèlent parfois sévères, mais il estime que les premiers pas du directeur artistique géorgien montrent tout de même une amélioration par rapport à la période où la marque italienne était conduite par De Sarno.
Bernstein, qui abaisse ses prévisions de résultats sur le groupe pour 2026 et 2027, ajuste en conséquence son objectif de cours, ramené de 250 à 235 euros, tout en faisant remarquer que la révision à la baisse des attentes du marché a déjà fait redescendre la valorisation du titre à des niveaux "plus raisonnables".
