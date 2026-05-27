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Bernstein relève son objectif de cours pour UnitedHealth en raison de l'amélioration des perspectives concernant le programme Medicare Advantage
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** La société de courtage Bernstein relève son objectif de cours pour UnitedHealth UNH.N de 444 $ à 492 $

** Se dit confiant quant à l'amélioration de la marge MA d'UNH d'environ 100 points de base en 2026, avec une poursuite de la reprise de la marge MA attendue en 2027 et au-delà, grâce à une meilleure discipline tarifaire.

** Ajoute qu'on observe une reprise de la marge MA du secteur, les assureurs "réaffirmant leur discipline tarifaire en réduisant les prestations supplémentaires et en diminuant les coûts médicaux"

** "Le retour à des tarifs MA raisonnables et la normalisation de la tendance des coûts médicaux MA après le pic post-COVID contribuent au rythme de la reprise", indique la société de courtage

** Deux autres sociétés de courtage ont également relevé leurs objectifs de cours pour UNH: Barclays passe de 373 $ à 429 $; Oppenheimer passe de 405 $ à 420 $

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 14% depuis le début de l'année

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