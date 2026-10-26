Bernstein relève son objectif de cours pour Eli Lilly grâce à la bonne performance internationale de Mounjaro

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26 octobre - ** Bernstein relève son objectif de cours pour le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N de 1 385 à 1 450 dollars; il maintient sa recommandation "surperformer"

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 13,86 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi

** La société de courtage prévoit que le chiffre d’affaires d’Eli Lilly au troisième trimestre s’établira à 22,62 milliards de dollars, porté par les ventes internationales du médicament antidiabétique Mounjaro

** Le programme "Medicare Bridge" élargit le marché des médicaments contre l’obésité et stimule la demande pour le Zepbound d’Eli Lilly: environ 700 000 patients bénéficiant de Medicare avaient commencé un traitement au GLP-1 fin septembre, et les traitements d’Eli Lilly représentaient environ 70 % de ces prescriptions — selon la société de courtage

** Les analystes de Bernstein indiquent qu’ils se concentreront sur l’adoption du traitement par les patients éligibles, la répartition entre le Zepbound et le Foundayo, et sur la question de savoir si la demande est tirée par un nombre croissant de patients plutôt que par un transfert du paiement privé vers Medicare

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une hausse d’environ 19 % depuis le début de l’année