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Bernstein relève sa cible sur Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 11:02
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L'analyste rehausse son objectif de cours sur le titre, passant de 614 à 629 USD, tout en conservant sa note de "performance de marché".

Selon Bernstein, le segment Missiles & Fire Control (MFC) constitue toujours le principal moteur de la thèse d'investissement. L'analyste juge le segment bien positionné pour bénéficier de la hausse de la demande mondiale de missiles et d'intercepteurs, avec notamment la montée en cadence des programmes PAC-3 et THAAD. Le carnet de commandes de MFC atteint environ 88 MdsUSD, tandis que le ratio commandes sur chiffre d'affaires sur douze mois ressort à 408%.

Le bureau d'études relève ainsi ses prévisions de BPA à 30,91 USD pour 2026 (contre 29,93 USD auparavant), et à 32,78 USD pour 2027 (contre 31,90 USD), cette dernière révision intégrant notamment des marges légèrement supérieures chez MFC.

Bernstein reste néanmoins prudent sur la capacité des autres divisions à prendre le relais. L'analyste attend une forte croissance dans le spatial, mais prévoit des revenus relativement stables dans l'aéronautique et Rotary & Mission Systems. Dans l'aéronautique, la production du F-35 devrait rester autour de 156 appareils par an, la croissance provenant surtout des activités de soutien.

Enfin, le broker considère la valorisation de Lockheed Martin peu élevée par rapport à ses niveaux historiques, tout en soulignant que cette situation concerne également d'autres valeurs américaines de défense. Il continue donc d'attendre un catalyseur susceptible de permettre aux grands groupes du secteur de connaître une véritable revalorisation.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 11:02:00.

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