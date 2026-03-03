Bernstein relève le PT de GE Aerospace sur la base de perspectives plus favorables en matière de services de moteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Bernstein relève le PT du fabricant de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N à 405 $, contre 374 $, et réitère sa notation à "surperformance"

** Le nouveau PT implique une hausse de 17,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Bernstein indique que l'amélioration des perspectives de GE entraîne des attentes plus élevées pour les services de gros-porteurs, soutenues par une portée de travail et une tarification plus fortes pour les GEnx et les GE90

** Les visites de l'atelier CFM56 de GE pour les avions à fuselage étroit devraient rester supérieures à 2 300 au moins jusqu'en 2030, car les contraintes de capacité et la forte demande continuent de retarder la maintenance

** Les actions de la société ont baissé de près de 2 % à environ 340 $ avant le marché

** 19 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur PT médian est de 362,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions avaient augmenté de 12,2 % depuis le début de l'année