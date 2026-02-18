Bernstein relève l'objectif de prix pour les entreprises du secteur de la chimie

18 février - ** Bernstein relève l'objectif de cours des sociétés chimiques Linde LIN.DE et Air Products APD.N .

** La maison de courtage relève l'objectif de cours à 537 $ contre 519 $ pour LIN, ce qui représente une prime de 11,3 %

** Elle relève également l'objectif de cours de APD de 315 $ à 329 $, ce qui représente une prime de 18,5 %

** La société de courtage prévoit que, SpaceX travaillant apparemment en vue d'une introduction en bourse à la mi-2026, ses prévisions de lancement probablement haussières impliqueront une croissance forte et à long terme pour les sociétés de gaz industriels, potentiellement pendant des décennies

** Nous pensons que la croissance rapide des lancements de fusées est un moteur sous-estimé pour les entreprises de gaz industriels, en particulier Linde et Air Products", indique la société de courtage

** En 2025, LIN et APD ont baissé de 10,2% et ~15%, respectivement