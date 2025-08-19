Bernstein relève l'objectif de prix de Robinhood sur le marché haussier prolongé des crypto-monnaies

19 août - ** La société de courtage Bernstein relève l'objectif de prix de la plateforme d'échange Robinhood HOOD.O de 105 à 160 dollars, citant la hausse prolongée des marchés des crypto-monnaies

** Bernstein s'attend à ce que le bitcoin et d'autres crypto-monnaies se redressent en 2026 et atteignent leur apogée en 2027, un cycle qui, selon lui, stimule les volumes de transactions sur les bourses de crypto-monnaies

** La société de courtage considère que les efforts de l'administration Trump pour faire des États-Unis une plaque tournante mondiale de la cryptographie sont un moteur essentiel de ce marché haussier prolongé

** Les actions de HOOD augmentent d'environ 0,6 % à 115,7 $ dans les échanges avant marché

** Les analystes estiment également que l'acquisition de Bitstamp par HOOD et son déploiement de produits de staking et de tokenized en Europe stimuleront également la croissance

** 16 des 24 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre" ou plus bas; leur objectif de prix médian est de 114,5 $ - données compilées par LSE

** À la dernière clôture, l'action a presque triplé pour gagner ~191 % YTD