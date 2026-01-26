Bernstein réduit le PT de Grab's en raison de craintes quant à la rentabilité à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier - ** Bernstein réduit le prix de vente de la société technologique singapourienne Grab Holdings GRAB.O de 6,60 $ à 5,80 $, ce qui représente une hausse d'environ 27 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Grab devrait tirer parti de sa marque, de sa portée étendue et de sa vaste base d'utilisateurs pour étendre son marché total adressable (TAM) et investir plus agressivement dans l'IA agentique, ce qui pourrait nécessiter des investissements plus élevés, des marges plus faibles ou même des pertes
** La société de courtage estime que Grab devrait accélérer son expansion dans le secteur de l'épicerie à la demande
** Nous pensons que Grab prend déjà des mesures pour étendre sa TAM et que ces efforts pèseront sur les marges à court terme mais produiront des gains après quelques années", indique la société de courtage
** GRAB a gagné ~6% en 2025
