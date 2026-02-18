Bernstein met en garde contre une "disruption" du marché d'EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 12:37
Dans une note de recherche, le bureau d'études souligne que ces craintes ont été renforcées cette semaine par des informations selon lesquelles Apple envisagerait de lancer plusieurs nouveaux produits connectés, notamment des lunettes intelligentes similaires aux Ray-Ban de Meta, mais aussi des AirPods alimentés par l'IA ainsi qu'un petit assistant d'IA prenant la forme d'un badge ("pin").
De son point de vue, l'arrivée massive de lunettes intelligentes représente une menace importante pour le modèle économique d'EssilorLuxottica, non seulement en concurrent sa position dominante avec Meta dans le domaine, mais aussi en perturbant le marché traditionnel de l'optique.
Conscients que les lunettes d'IA pourraient concurrencer leurs smartphones, les géants de la tech comme Alibaba, Google, Samsung et Apple ne vont pas vouloir se laisser distancer par l'avance de Meta, ce qui laisse entrevoir le déblocage de milliards de dollars d'investissements afin de développer leurs chaînes d'approvisionnement pour ces nouveaux produits.
De nouveaux fournisseurs, existants ou émergents, sont prêts à s'y engager, un phénomène susceptible de constituer une menace pour EssilorLuxottica, prévient Bernstein, qui souligne que les résultats annuels 2025 de l'entreprise auraient déjà dû alerter les investisseurs en faisant apparaître une érosion des marges plus rapide qu'anticipé, mais aussi un risque de "cannibalisation", au vu du poids croissant que représentent les réseaux de distribution des partenaires pour les 18 000 points de vente que détient la société en propre.
Valeurs associées
|233,4000 EUR
|Euronext Paris
|-3,99%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 12:37:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Mort de Quentin Deranque: LFI sous pression après l’interpellation de 11 suspects, dont l’assistant d’un député
Onze personnes interpellées, dont l'assistant parlementaire d'un député insoumis, et une pression toujours plus forte. Les développements de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque embarrassent La France Insoumise, appelée par le gouvernement ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Meta Platforms, Cadence Design Systems, Analog Devices, Charles River Laboratories, précisions sur le secteur technologique, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats ... Lire la suite
-
Mort de Quentin Deranque: Rachida Dati met en cause "toute la gauche", dont son adversaire Emmanuel Grégoire
Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a mis en cause mercredi les députés élus sous la bannière du Nouveau Front populaire en 2024, dont son adversaire Emmanuel Grégoire, pour leurs liens avec La Jeune Garde, au coeur des suspicions dans la mort de Quentin ... Lire la suite
-
Le groupe de défense britannique BAE Systems a annoncé mercredi un carnet de commandes record, porté par la hausse des dépenses militaires dans le monde, qui a également propulsé son chiffre d'affaires et ses bénéfices annuels. Les commandes en attente s'élèvent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer