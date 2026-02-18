 Aller au contenu principal
Bernstein met en garde contre une "disruption" du marché d'EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 12:37

Les analystes de Bernstein renouvellent ce mercredi leur opinion "performance en ligne avec le marché" et leur objectif de cours de 250 euros sur EssilorLuxottica , alors que les inquiétudes entourant une intensification de la concurrence sur le marché des lunettes connectées continuent de peser sur le cours de Bourse du groupe franco-italien.

Dans une note de recherche, le bureau d'études souligne que ces craintes ont été renforcées cette semaine par des informations selon lesquelles Apple envisagerait de lancer plusieurs nouveaux produits connectés, notamment des lunettes intelligentes similaires aux Ray-Ban de Meta, mais aussi des AirPods alimentés par l'IA ainsi qu'un petit assistant d'IA prenant la forme d'un badge ("pin").

De son point de vue, l'arrivée massive de lunettes intelligentes représente une menace importante pour le modèle économique d'EssilorLuxottica, non seulement en concurrent sa position dominante avec Meta dans le domaine, mais aussi en perturbant le marché traditionnel de l'optique.

Conscients que les lunettes d'IA pourraient concurrencer leurs smartphones, les géants de la tech comme Alibaba, Google, Samsung et Apple ne vont pas vouloir se laisser distancer par l'avance de Meta, ce qui laisse entrevoir le déblocage de milliards de dollars d'investissements afin de développer leurs chaînes d'approvisionnement pour ces nouveaux produits.

De nouveaux fournisseurs, existants ou émergents, sont prêts à s'y engager, un phénomène susceptible de constituer une menace pour EssilorLuxottica, prévient Bernstein, qui souligne que les résultats annuels 2025 de l'entreprise auraient déjà dû alerter les investisseurs en faisant apparaître une érosion des marges plus rapide qu'anticipé, mais aussi un risque de "cannibalisation", au vu du poids croissant que représentent les réseaux de distribution des partenaires pour les 18 000 points de vente que détient la société en propre.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
233,4000 EUR Euronext Paris -3,99%
