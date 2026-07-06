Bernstein confirme sa note sur Thales après l'acquisition d'Exail

L'analyste maintient son conseil "surperformance" sur Thales, assorti d'un objectif de cours inchangé de 290 euros. Par ailleurs, Oddo BHF livre son analyse sur Exail Technologies.

Berstein estime que l'acquisition d'Exail renforce sensiblement le positionnement stratégique de Thales dans les activités navales, en ajoutant des actifs exposés à des marchés en forte croissance comme les drones navals et la lutte contre les mines. Il considère que ce retour vers le coeur des activités défense constitue un élément positif pour la thèse d'investissement.

Bernstein souligne néanmoins que le prix payé apparaît élevé, avec une valorisation supérieure à celle des comparables européens. Il juge ainsi que les retombées financières devraient rester limitées à court terme, en attendant la réalisation des synergies attendues.

Le bureau d'études indique enfin qu'il continue d'anticiper une surperformance du titre, la transaction recentrant Thales sur ses métiers historiques de l'aéronautique et de la défense.

Pour rappel, Thales a annoncé ce matin la signature d'un accord engageant avec la famille Gorgé pour acquérir leur bloc de contrôle de 35,51% dans Exail Technologies, spécialiste tricolore de la robotique et des drones sous-marins, ouvrant la voie à une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur 100% du capital. L'opération, réalisée au prix de 134 EUR par action, valorise Exail Technologies à 3,9 milliards d'euros (valeur d'entreprise).

De son côté, Oddo BHF a confirmé ce matin son conseil "surperformance" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé à 160 EUR. Le bureau d'études estime que ce prix est proche de son appréciation fondamentale, tout en apportant une solution au principal facteur d'incertitude lié à la sortie d'ICG. Il juge que les multiples d'exit sont "assez justes".

La note souligne enfin que l'offre devrait entraîner un degré d'acceptation plus élevé parmi les actionnaires minoritaires, même si certains pourraient rester difficiles à convaincre. Oddo BHF maintient ainsi sa recommandation, considérant que le cours devrait s'ajuster vers le prix de l'offre.

L'action Thales a conclu la séance sur un gain de 1,22% à 241,1 euros tandis que dans le même temps, Exail a avancé de 2,12%, à 125,1 euros.