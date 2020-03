Bernard Aybran (Invesco) déplore l' absence de valeurs refuge

(NEWSManagers.com) -

" Le début de l' année nous semble lointain " , a commenté Bernard Aybran, directeur de la multigestion d' Invesco, lors de son dernier point presse qui s' est tenu mardi matin par téléphone. " Nous redoutions une flambée du prix du pétrole " , rappelle-t-il. " Le prix du pétrole a été divisé par deux en quelques mois. C' est allé très vite " . Les prévisions économiques publiées il y a à peine trois semaines paraissent elles aussi " surréelles " aujourd' hui.

Dans ce monde qui a basculé en raison de la propagation mondiale du coronavirus, Bernard Aybran pointe l' absence de valeur refuge. " Depuis le 9 mars, le prix de l' or à baissé d' une douzaine de pour cent. Je n' ai pas d' explication à cette baisse. C' est une belle illustration de l' absence de valeur refuge dans ce contexte " , dit-il. " Les obligations n' ont pas protégé non plus, elles ont ajouté à la baisse des actions " .

Où se tourner dans ce contexte ? Pour Bernard Aybran, le bon sens doit prévaloir. " Si on ne sait pas pourquoi un actif baisse ou monte, on n' y va pas " .

Les obligations étaient le meilleur placement de ces vingt dernières années en performance absolue et en performance par rapport au risque, selon Bernard Aybran. Pour autant, cela sera-t-il aussi le meilleur des 20 prochaines années. " Vu le rendement duquel on part, cela semble compliqué " , tranche-t-il.

Sur le moyen/long terme, la question est pour lui de savoir quelle va être la profondeur de la récession dans laquelle nous allons tomber, selon le directeur de la multigestion d' Invesco.

" Le monétaire est le meilleur médicament"

En attendant, de nombreux investisseurs se positionnent sur les fonds monétaires, comme l' ont montré les dernières statistiques de Bofa Global Research. Sur la semaine du 7 au 12 mars, les fonds monétaires ont collecté un montant record de 136,9 milliards de dollars. " Nous avons aussi ajouté un peu de monétaire " , indique Bernard Aybran. " Le monétaire peut-être le meilleur médicament " , selon lui. " Quand nous voudront réinvestir, ce sera sur les actions " , avance Bernard Aybran, sachant que la situation s' éclaircira lorsque la crise sanitaire sera terminée. " Dès qu' on aura de la visibilité, les actions seront le meilleur réceptacle pour profiter d' une reprise " .

La bonne nouvelle, selon Bernard Aybran, est qu' il n' y aura pas de nouvelle crise de liquidité comme celle de 2008. " Tous les grands établissements financiers sont là. Il n' y pas de Lehman. Les régulateurs sont toujours très forts pour éviter la crise précédente " , commente-t-il.

La vraie question sera sur l' économie réelle. " Tout le monde doit réaliser que le problème n' est pas monétaire, ni financier, mais sur l' économie réelle. Nous attendons des mesures budgétaires " , lance Bernard Aybran.