Bernard Arnault se voit encore aux commandes de LVMH pendant 10 ans
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 09:11
Concernant l'implication de ses cinq enfants, Arnault a rassuré les investisseurs sur la qualité future du management en insistant sur une approche strictement méritocratique : LVMH reste une entreprise familiale, mais les responsabilités s'y gagnent par la compétence, écartant l'idée d'une transmission dynastique automatique.
Sur le plan stratégique, le patron de LVMH a souligné la relation historique et personnelle de plus de 40 ans avec la famille Trump, un atout diplomatique non négligeable pour le groupe alors que les Etats-Unis restent un marché clé, renforcé par l'intégration de Tiffany.
Fondamentalement, il rejette le terme "luxe" au profit de produits de "haute qualité" ancrés dans l'histoire, une distinction sémantique visant à justifier le pricing power du groupe. Pour Arnault, cette quête d'expérience et d'exception constitue une couverture efficace contre les cycles économiques et les crises géopolitiques, la demande pour les produits patrimoniaux restant, selon lui, décorrélée de la consommation de masse.
Valeurs associées
|630,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,21%
A lire aussi
-
Alors que les marchés anticipent un statu quo monétaire, avec un taux de dépôt conservé à 2%, la présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tiendra à 14h30. Christine ... Lire la suite
-
Le géant pétrolier britannique BP a annoncé la nomination de l'Américaine Meg O'Neill comme directrice générale pour mener à bien le plan de redressement lancé cette année après l'abandon de son ambitieuse stratégie climatique. Elle remplacera le 1er avril 2026 ... Lire la suite
-
Défense et réarmement allemand : le géant Rheinmetall fait "all-in" sur le secteur militaire et va céder toutes ses activités civiles
Le PDG du groupe allemand avait fait état au printemps dernier de discussions avec des acquéreurs potentiels, concernant les activités de Rheinmetall dans le secteur automobile et de l'énergie. Pendant que l'Allemagne acte à coups de dizaines de milliards d'euros ... Lire la suite
-
Alstom a annoncé jeudi s'être vu attribuer, dans le cadre de l'Alliance TransitLinX, une part de 1,0 milliard d'euros d'un contrat global de 4,9 milliards d'euros par la Suburban Rail Loop Authority (SRLA) de Melbourne, en Australie. "Ce contrat porte sur la section ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer