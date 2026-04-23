Bernard Arnault, estime que le retour à la croissance pour LVMH dépend de l'issue de la crise au Moyen-Orient

Le géant du luxe LVMH tient sa réunion annuelle avec ses actionnaires à Paris

Les espoirs de redressement ‌du géant français du luxe LVMH LVMH.PA dépendent de l'issue de la ​crise au Moyen-Orient, a déclaré jeudi le président-directeur général et actionnaire majoritaire Bernard Arnault.

"Vous aurez remarqué que le monde traverse actuellement une crise très ​grave au Moyen-Orient, » a déclaré Bernard Arnault lors de la réunion annuelle des actionnaires de ​la société à Paris, ajoutant: « Tout dépendra ⁠de l'évolution de cette crise. »

Les actionnaires de LVMH s'apprêtent à ‌vivre une nouvelle année mouvementée, la crise au Moyen-Orient ayant douché les espoirs du marché de voir le secteur du luxe ​se redresser après ‌près de trois ans de stagnation .

Au début du mois, le ⁠groupe a déclaré que la guerre en Iran avait réduit d'au moins 1 % ses ventes totales au premier trimestre et diminué les flux touristiques ⁠vers l'Europe.

S'adressant aux ‌actionnaires jeudi, Bernard Arnault a déclaré que LVMH pouvait renouer ⁠avec la croissance dans toutes ses divisions si le conflit au ‌Moyen-Orient était résolu rapidement.

Si la crise devait se transformer ⁠en "catastrophe mondiale", Bernard Arnault a déclaré qu'il était impossible ⁠d'en prédire l'issue.

Le statut ‌d'un cessez-le-feu de deux semaines, qui aurait dû expirer en début de ​semaine, n'était toujours pas clair jeudi.

L'Iran ‌a saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, renforçant ainsi son emprise sur la voie navigable stratégique ​après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin aux attaques pour une durée indéterminée, sans aucun signe de ⁠reprise des pourparlers de paix.

Les actions de LVMH, le plus grand groupe de luxe en termes de chiffre d'affaires, sont en baisse de 26 % depuis le début de l'année et de 3 % par rapport à leur niveau lors de la dernière réunion des actionnaires du groupe il ​y a un an.