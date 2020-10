Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin table sur des premiers vaccins anti-Covid en Europe début 2021 Reuters • 02/10/2020 à 12:54









BERLIN, 2 octobre (Reuters) - Le directeur de l'Institut Paul-Ehrlich, l'autorité allemande de régulation des vaccins, a déclaré vendredi s'attendre à ce que les premiers vaccins contre le nouveau coronavirus soient approuvés en Europe début 2021. "Nous nous attendons, au regard des dernières études de l'Agence européenne des médicaments, à ce que les vaccins reçoivent une autorisation de mise sur le marché en Europe au début de l'année prochaine", a dit Klaus Cichutek, lors d'un point de presse. Plus de 150 candidats vaccins sont en cours de développement dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'Allemagne a donné son feu vert à trois laboratoires pour mener des essais cliniques sur un vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus. En France, 25.000 volontaires sont sollicités pour des essais cliniques dans le cadre d'un projet piloté par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). (Caroline Copley; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.