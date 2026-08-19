Berlin impute la hausse des coûts d'emprunt à la nécessité de doper les dépenses de défense

(Ajoute d'autres citations et des informations contextuelles)

La hausse des coûts d'emprunt de l'Allemagne, qui ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis 15 ans, reflète les défis accrus en matière de sécurité et de défense auxquels le pays est confronté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, a déclaré mercredi le ministère des Finances.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans

DE10YT=RR est ressorti à 3,275% un peu plus tôt dans la journée, les investisseurs s'inquiétant également des tensions inflationnistes en raison de l'absence de résolution du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Cet état de guerre, qui dure depuis le 28 février, maintient le niveau à un niveau élevé, à plus de 90 dollars le baril.

Et, au delà de la nécessité d'augmenter les dépenses de défense pour nombre de pays européens au vu de la menace russe, ces derniers devront également investir massivement dans l'adaptation au changement climatique, dont les effets se sont durement fait sentir cet été sur le Vieux Continent.

Les rendements obligataires d'autres grandes économies occidentales, notamment les États-Unis et le Japon, ont également grimpé cette semaine à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies en raison de l'explosion de la dette publique et de la situation géopolitique.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans FR10YT=RR dépasse pour sa part le niveau de 4,13%, un plus haut depuis 2008.

"Compte tenu de l'agression russe (...) la situation en matière de sécurité en Allemagne a profondément changé. Des investissements massifs dans la sécurité et la défense sont donc nécessaires", a dit un porte-parole du ministère dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

De 2027 à 2030, l'Allemagne prévoit d'emprunter un total de 838,2 milliards d'euros, grâce à un fonds spécial dédié aux infrastructures approuvé l'année dernière et à un assouplissement des règles d'emprunt visant à permettre une augmentation des dépenses de défense.

Berlin a intensifié ses dépenses en matière de défense et de sécurité alors que les autorités mettent en garde contre la montée des menaces cybernétiques et hybrides émanant de pays tels que la Russie et l'Iran.

Au début du mois, une attaque présumée a ainsi été déjouée lorsqu’un drone chargé d’explosifs a été découvert à l’aéroport de Leipzig/Halle, dans l’est de l’Allemagne.

En raison de l'augmentation du niveau d’endettement, les paiements d’intérêts de l’Allemagne devraient presque doubler d’ici 2030, passant de 41,9 milliards d’euros en 2027 à 80,7 milliards d’euros.

Les fluctuations des marchés obligataires souverains se répercutent sur l’ensemble des économies, car la dette souveraine sert de référence pour les emprunts des entreprises et les prêts tels que les crédits immobiliers.

(Andreas Rinke, Version française Benoit Van Overstraeten)