Berlin affirme que les États-Unis restent un fournisseur fiable de carburant

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L'Allemagne continue de considérer les États-Unis comme un fournisseur fiable de carburant et ne souhaite pas prendre de mesures susceptibles de déstabiliser davantage les marchés de l'énergie, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement.

“Nous continuons à considérer les États-Unis comme un partenaire fiable, notamment en matière d'approvisionnement en carburant”, a déclaré le porte-parole. “Parallèlement, le gouvernement fédéral soutient les entreprises dans leurs efforts visant à diversifier de manière cohérente leurs sources d'approvisionnement en matières premières et en carburants.”