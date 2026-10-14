Berkshire renforce son pari sur Bending Spoons avec un investissement de 330 millions de dollars, provoquant une flambée du cours de l'action

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(évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 8 et 9)

Les actions de Bending Spoons BSP.O ont bondi de 34 % mercredi après que Berkshire Hathaway BRKa.N a investi 330 millions de dollars supplémentaires dans la société propriétaire de Vimeo et d’AOL , un soutien de poids de la part de cet investisseur de renom dont les mouvements sont suivis de près par les traders.

Cet achat s'ajoute aux 600 millions de dollars que Berkshire avait déjà investis lors de l'introduction en bourse de Bending Spoons en juillet. Il porte la participation du conglomérat fondé par Warren Buffett dans la société à 4 %, ce qui en fait le sixième investisseur de la société italienne , selon les données de LSEG.

Berkshire Hathaway, dont les activités couvrent l’assurance, l’énergie, le transport ferroviaire, l’industrie manufacturière et la distribution, a pour habitude d’investir dans divers secteurs.

Sous la direction de son directeur général Greg Abel, le conglomérat a renforcé son exposition aux entreprises technologiques et àl’intelligence artificielle, Alphabet

GOOGL.O devenant ainsi sa troisième plus grande participation en actions ordinaires. Parmi ses principaux investissements boursiers figure notamment Apple AAPL.O .

Bending Spoons va désormais émettre 10 millions d’actions ordinaires au profit de Berkshire au prix de 33 dollars par action. Le cours de l’action de la société a quant à lui bondi à 51,10 dollars.

Bending Spoons, qui acquiert et restructure des entreprises numériques en difficulté, a déclaré que cet investissement renforcerait sa flexibilité financière et soutiendrait sa stratégie d’acquisition.

Elle continue d’évaluer les opportunités de fusions et d’acquisitions et dispose d’un solide portefeuille de projets, a déclaré Francesco Patarnello, cofondateur et responsable des acquisitions d’entreprises.

Bending Spoons, qui acquiert et transforme des entreprises numériques, dispose d’un portefeuille comprenant notamment le développeur de logiciels de productivité Airtable, la société de suivi d’animaux de compagnie Tractive et la plateforme de partage de fichiers WeTransfer.