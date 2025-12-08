Berkshire remanie son équipe en vue de la transmission de Buffett, en renforçant le projet d'investissement de JPMorgan

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé un remaniement de sa direction lundi, quelques semaines avant que Warren Buffett ne cède le contrôle à Greg Abel, avec le départ d'un cadre clé pour JPMorgan Chase JPM.N afin de soutenir son projet d'investissement aux États-Unis, ainsi que d'autres changements de direction au sein du conglomérat.

Le directeur financier de longue date de la société, Marc Hamburg, qui l'a rejointe en 1987, prendra sa retraite le 1er juin 2027 après quatre décennies passées au sein du conglomérat, a déclaré Berkshire Hathaway. Le gestionnaire d'investissement Todd Combs quittera son poste pour diriger le groupe d'investissement stratégique de la nouvelle initiative de sécurité et de résilience de JPMorgan, selon la banque.

Charles Chang, directeur financier de Berkshire Hathaway Energy, succédera à Marc Hamburg l'année prochaine.

"Marc a été indispensable à Berkshire et à moi-même. Son intégrité et son jugement n'ont pas de prix", a déclaré Buffett dans un communiqué.

La prise de fonction de Greg Abel au poste de directeur général le 1er janvier met fin aux six décennies extraordinaires de Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway , où il est devenu un nom familier, un multimilliardaire et un exemple de réussite américaine.

"Abel place des lieutenants de confiance et de nouveaux talents pour équilibrer la continuité et la modernisation de Berkshire. Insuffler des changements sous l'œil de Buffet en tant que président lui permet d'imprimer sa marque tout en montrant aux actionnaires que l'Oracle d'Omaha l'approuve", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital.

Warren Buffett, l'investisseur de 95 ans, est connu pour son instinct du marché et son surnom de longue date "l'Oracle d'Omaha".

Todd Combs et Ted Weschler, un autre gestionnaire d'investissements de Berkshire, étaient pressentis pour prendre en charge le portefeuille d'actions de la société, après avoir aidé Warren Buffett à investir dans des actions, mais le directeur général a déclaré ces dernières années que Greg Abel pouvait s'en charger.

Ces nominations soulignent la tradition de Berkshire consistant à choisir des dirigeants qui défendent sa culture, font preuve d'un solide jugement commercial et soutiennent son modèle opérationnel distinctif, a déclaré la société, ajoutant qu'elle restait bien positionnée pour l'avenir.

Berkshire Hathaway a également annoncé des changements dans ses activités d'assurance et de non-assurance et a nommé Michael O'Sullivan au poste de conseiller général, marquant ainsi la création d'un nouveau poste au sein de la société.

Toutefois, les activités hors assurance - notamment les produits industriels, les produits de construction, BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Pilot et McLane - resteront sous la supervision directe de Greg Abel une fois qu'il aura pris la direction de l'entreprise.

COMBS À LA TÊTE DE LA NOUVELLE INITIATIVE DE JPMORGAN

Chez JPMorgan, Todd Combs travaillera en partenariat avec les unités Commercial & Investment Bank et Asset & Wealth Management de la société afin de saisir les opportunités qui s'offrent aux moyennes et grandes entreprises clientes dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, de la santé et de l'énergie, a indiqué la banque.

En début d'année, le géant de Wall Street a lancé son initiative de sécurité et de résilience, un plan décennal de 1 500 milliards de dollars visant à soutenir les industries jugées vitales pour la sécurité et la résilience de l'économie américaine.

Dans le cadre de ce programme, la banque a déclaré qu'elle s'engage à investir jusqu'à 10 milliards de dollars en actions directes et en capital-risque pour aider des entreprises américaines sélectionnées à accroître leur croissance, à stimuler l'innovation et à accélérer la fabrication de produits stratégiques.

Par ailleurs, JPMorgan Chase a annoncé la création d'un conseil consultatif externe composé de dirigeants des secteurs public et privé, chargé d'orienter l'initiative de la banque en matière de sécurité et de résilience.

Ce conseil sera présidé par Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, et comprendra des membres tels que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon AMZN.O , Michael Dell, directeur général de Dell Technologies DELL.N , et Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d'État américaine. Todd Combs fera également partie de ce conseil consultatif.

"JPMorgan a rassemblé pour son conseil consultatif SRI un groupe de cerveaux de haut niveau dans les domaines du gouvernement, de la défense, de la technologie et de l'industrie, qui devrait bien comprendre l'interaction entre la politique de Washington, les entrepreneurs gouvernementaux et l'Amérique des affaires", a déclaré Michael Ashley Schulman.

Todd Combs, qui a déjà siégé au conseil d'administration de JPMorgan, rejoindra la banque en janvier et rendra compte à Jamie Dimon.