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Berkshire porte sa participation dans Bending Spoons à 4% grâce à un nouvel investissement de 330 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 16:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction syntaxique au paragraphe 1)

Bending Spoons BSP.O a annoncé mercredi que Berkshire Hathaway BRKa.N avait investi 330 millions de dollars supplémentaires dans l'entreprise technologique, portant ainsi sa participation totale à 4% et faisant bondir de 40% le cours de l'action de la société italienne en début de séance.

Ce nouveau financement vient s’ajouter à l’investissement de 600 millions de dollars réalisé par le conglomérat américain lors de l’introduction en bourse en juillet.

Bending Spoons émettra 10 millions d’actions ordinaires au prix de 33 dollars par action dans le cadre d’un placement privé, a-t-elle indiqué. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Bending Spoons, qui acquiert et restructure des entreprises numériques en difficulté, a déclaré que cet investissement renforcerait sa flexibilité financière et soutiendrait sa stratégie d’acquisition.

La société continue d’évaluer les opportunités de fusions et d’acquisitions et dispose d’un solide portefeuille de projets, a déclaré Francesco Patarnello, cofondateur et responsable des acquisitions.

Le portefeuille de Bending Spoons comprend Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Tractive, Vimeo et WeTransfer.

Berkshire Hathaway, le conglomérat dont les activités s’étendent à l’assurance, à l’énergie, au transport ferroviaire, à l’industrie manufacturière et au commerce de détail, investit depuis longtemps dans divers secteurs.

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BENDING SPOONS-RG
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BERKSHIRE HATH RG-A
781 643,510 USD NYSE 0,00%
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