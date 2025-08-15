Berkshire investit dans UnitedHealth et réduit sa participation dans Apple

UnitedHealth en proie à une enquête, à des coûts et à la mort d'un dirigeant

Berkshire réduit sa participation dans Apple de 20 millions d'actions

DR Horton et Lennar parmi les achats de Berkshire

(Détails supplémentaires sur les investissements et les ventes de Berkshire, ainsi que sur UnitedHealth et Apple) par Jonathan Stempel

Le groupe Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a annoncé jeudi un nouvel investissement dans UnitedHealth Group UNH.N après que l'assureur soit devenu la cible de nombreux Américains mécontents de l'orientation du système de santé du pays.

Berkshire a déclaré détenir 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin.

Cette information a été communiquée dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, distributeur les actions ordinaires cotées en bourse aux États-Unis détenues par Berkshire au 30 juin.

Les actions de UnitedHealth ont grimpé de 8,5 % après la séance.

Le conglomérat de Buffett a également déclaré avoir vendu 20 millions d'actions du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O au cours du deuxième trimestre, réduisant ainsi sa plus grande participation à 280 millions d'actions, et a réduit une autre participation importante, Bank of America BAC.N .

Berkshire a également augmenté son pari sur les constructeurs de maisons, révélant une nouvelle participation dans DR Horton DHI.N et une participation beaucoup plus importante dans Lennar LEN.N .

Le dépôt a également révélé de nouveaux investissements de Berkshire dans le fournisseur de produits de sécurité Allegion

ALLE.N , l'annonceur de publicité extérieure Lamar Advertising

LAMR.O et le fabricant d'acier Nucor NUE.N

On ne sait pas si Buffett, ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler, ou le futur directeur général Greg Abel sont à l'origine de ces achats et ventes.

Mais le cours des actions augmente souvent lorsque Berkshire effectue des achats, car les investisseurs les considèrent comme un sceau d'approbation de la part de Buffett.

DR Horton, Lennar, Allegion, Lamar et Nucor ont également progressé dans les échanges après les heures de bureau.

TAPEWORM

Les actions de UnitedHealth, qui fait partie de la moyenne industrielle Dow Jones .DJI , avaient jusqu'à jeudi chuté de 46 % cette année en raison de l'augmentation des coûts, d'une enquête du ministère américain de la Justice liée à ses pratiques de facturation, d'une cyberattaque et de la mort par balle de l'ancien cadre supérieur Brian Thompson en décembre dernier.

Buffett a qualifié les coûts élevés des soins de santé de "ver solitaire" qui limite la croissance économique. Avec Jamie Dimon de JPMorgan Chase JPM.N et Jeff Bezos d'Amazon.com

AMZN.O , il a tenté sans succès d'améliorer les soins de santé pour les employés de leurs entreprises.

Leur coentreprise, Haven, a fermé après trois ans en 2021.

UnitedHealth n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'investissement de Berkshire.

Les ventes d'Apple, les premières de Berkshire depuis le troisième trimestre 2024, ont encore réduit ce qui était une participation de 905 millions d'actions, mais ne signalent pas un retrait complet de l'action.

Les actions d'Apple ont peu changé après la fermeture des bureaux.

Malgré les nouveaux achats, Berkshire a vendu 3 milliards de dollars d'actions de plus qu'il n'en a achetées entre avril et juin, ce qui représente le 11e trimestre consécutif de vente nette d'actions. Il a terminé le mois de juin avec 344,1 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

D'autres changements dans la déclaration de jeudi comprennent des participations plus importantes dans la compagnie pétrolière Chevron CVX.N , le fabricant de boissons alcoolisées Constellation Brands STZ.N et Domino's Pizza

DPZ.O , et l'abandon d'une participation dans l'opérateur de réseau sans fil T-Mobile TMUS.O .

Berkshire a également révélé qu'il avait acheté des actions DR Horton, Lennar et Nucor avant le mois d'avril, mais la SEC l'a autorisé à garder ces achats confidentiels afin que les investisseurs n'essaient pas de s'en emparer.

Basée à Omaha, dans le Nebraska, la société Berkshire possède également près de 200 entreprises, dont l'assurance automobile Geico, la compagnie ferroviaire BNSF et de nombreuses sociétés dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la vente au détail et des services.

Buffett fêtera ses 95 ans le 30 août. Il devrait rester président du conseil d'administration de Berkshire après qu'Abel, 63 ans, sera devenu directeur général le 1er janvier 2026.